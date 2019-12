Frédo. Comme Papa

A presque 50 ans, il sentait que c'était cette fois, ou jamais. Et ce fut cette fois : en septembre dernier, Frédéric Daerden est devenu ministre du Budget et de l'Egalité des chances à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en rêvait. Pour actionner les leviers du pouvoir, et devenir le leader du PS liégeois. Comme son père. Mais pas tout à fait.

A bientôt 50 ans (le 11 janvier prochain), Frédéric Daerden était convaincu que c'était sa dernière chance de devenir ministre. © hatim kaghat

Il y a quelques proches, des plats grecs, sans doute du vin rouge. Et tout le monde attend. La salle de ce restaurant namurois est remplie d'autres mandataires socialistes qui, ce 12 septembre-là, au retour du Congrès de participation, espèrent, eux aussi, un coup de fil présidentiel. Mais peut-être pas autant que Frédéric Daerden. Peut-être pas depuis si longtemps. Peut-être pas aussi convaincu que ce sera ce soir-là, ou jamais. Mais le téléphone ne vibre pas. Ses amis s'emballent, anticipent un hold-up électoral. 54 898 voix de préférence ! Que faut-il faire d'autre, pour devenir ministre ? " Je suis sûr qu'il appellera à 22 h 30. Sinon, après, on pourra s'inquiéter ", lance le député fédéral Malik Ben Achour, son ancien collaborateur. A 22 h 30, pile, un sms arrive.

