Seul candidat à la présidence de la fédération liégeoise du Parti socialiste, le vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bourgmestre empêché de Herstal, Frédéric Daerden, a été élu à 92,66%.

A l'issue de la procédure de vote par correspondance mise en place en raison du contexte sanitaire, 3.454 bulletins ont été comptabilisés sur près de 11.000 affiliés que compte la fédération liégeoise du PS, la plus importante du Parti socialiste. Sur ces 3.454 bulletins, 3.183 voix se sont exprimées en faveur de la candidature de Frédéric Daerden et 252 contre. "En toute humilité, je tiens à remercier pour la confiance qui m'est accordée par la base de notre parti. Elle me donne la force nécessaire pour mettre en oeuvre un projet collectif basé sur la transparence, la participation et la proximité", a affirmé le nouveau président, qui succède ainsi à l'échevin liégeois Jean-Pierre Hupkens. Dès l'annonce de sa candidature, le ministre du Budget à la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait part de sa volonté de renouveau et de rassemblement. C'est dans cette optique qu'il a désigné l'équipe qui l'accompagnera durant ce mandat, à savoir l'échevine sérésienne Déborah Géradon, le bourgmestre de Liège et ex-président de la fédération liégeoise du PS Willy Demeyer et l'échevine sprimontoise Angélique Vangossum. Frédéric Daerden annonce déjà une première réunion des instances le 19 mars prochain "afin d'inscrire son programme dans une logique collective et d'imprimer un nouveau mode de fonctionnement de la fédération".