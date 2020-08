L'ancien bourgmestre de Wezembeek-Oppem, décédé à 86 ans, était un frondeur se battant contre les circulaires Peeters, la scission de BHV ou les nuisances de l'aéroport. Avant que le pays ne se détricote davantage.

François van Hoobrouck a tiré sa révérence, à 86 ans, mercredi 19 août L'ancien bourgmestre de Wezembeek-Oppem et député fédérale, tour à tour MR et DéFI, est peut-être parti dans un de ses grands rires qui resteront pour l'éternité. Il restera comme un ardent défenseur des francophones de la périphérie, dont le ton flamboyant était - aussi - révélateur d'une époque. Celle d'avant la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Ce chevalier blanc assumait son côté irrévérencieux et "rebelle". Devenu bourgmestre de la commune de Wezembeek-Oppem en 1994, il fut de tous les combats pour le maintien des facilités linguistiques dans les six communes de la périphérie bruxelloise, dont la sienne. Ce fut une époque de carrousels fous, symptomatiques de la crainte flamande de cetet "tache d'huile francophone sur son territoire", de droits constitutionnels bafoués et de blocages politiques à répétition.

