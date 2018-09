Francken chargé de fournir des propositions concrètes pour le Parc Maximilien

Le Premier ministre, Charles Michel, a chargé le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, de fournir vendredi, au conseil des ministres, des propositions concrètes et effectives dans le dossier des transmigrants en général, et plus particulièrement de la situation au Parc Maximilien à Bruxelles.