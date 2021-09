Face à la numérisation croissante de notre société, une partie de la population belge est exclue à cause de la fracture numérique. Avant tout les personnes défavorisées.

La crise sanitaire que nous avons vécue l'an dernier nous a obligé à passer au presque tout numérique. Pour prendre rendez-vous avec son médecin, aller travailler, prendre des nouvelles de nos proches... Nous avons vécu dans une bulle numérique. Problème, cette bulle n'a pas pu accueillir tout le monde. On estime qu'en Belgique une personne sur quatre est en "situation de vulnérabilité face à l'utilisation des technologies numériques".

C'est en partant de ce constat que six représentants de gouvernements et 28 organisations ont décidé de signer un charte d'inclusion numérique. Comme l'ont souligné plusieurs signataires, le processus de la digitalisation représente aujourd'hui un enjeu sociétal. Véronique De Leener, présidente de l'ASBL Maks,qui donne accès à des ordinateurs à Molenbeek et à Cureghem et signataire de la charte, a montré concrètement les problèmes qu'engendre une exclusion numérique, "Je vous présente Sayah, 51 ans, père de 5 enfants. Sayah est venu demander un travail chez nous, il ne savait ni lire ni écrire et n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie. Maintenant, il a réussi à trouver un travail car il a pu créer son CV vidéo et l'envoyer par mail. Comme Sayah, il y a des centaines de milliers d'autres personnes. A Cureghem, une personne sur trois n'a pas d'ordinateur ou accès à internet".

Miser sur le privé

En signant cette charte les différents partis ne s'engagent pas à des actions concrètes, seulement à "soutenir les campagnes visant à donner la priorité à l'inclusion numérique" ou encore "identifier et partager les meilleures pratiques pour améliorer l'inclusion numérique." Les institutions publiques présentes n'ont effectivement pas annoncé d'actions concrètes. Chez Actiris, par exemple, on "espère pouvoir avoir un accès plus facile aux entreprises qui ont aussi signé la charte et voir comment elles peuvent aider à réduire cette fracture numérique." explique Catherine Mancel, la directrice-générale adjointe.

Car la plupart des initiatives viennent du privé. Par exemple, dans les signataires, nous retrouvons l'ASBL Digital for Youth, co-fondé par DNS Belgium, qui a notamment aidé plusieurs fois Maks à avoir des ordinateurs, "On aide des organisations belges, qui elles-mêmes aident des jeunes à avoir des aptitudes digitales. Pendant la crise, nous avons reçu tellement de demandes de la part des écoles qu'on a fait grandir le projet en 2020 et nous avons distribué presque 15.000 ordinateurs dans les écoles." explique ainsi Phillip Du Bois, PDG de DNS Belgium. Des ordinateurs qu'ils récupèrent et financent grâce à d'autres entreprises, comme Proximus qui a donné une partie de ses ordinateurs à l'ASBL.

Bien que les représentants de la région bruxelloise et germanophone ont rappelé qu'ils étaient engagés dans des actions concrètes, au niveau fédéral la question est plus éludée. Petra de Sutter, vice-première ministre et ministre des Télécommunications, n'a pas donné plus d'information sur comment le gouvernement comptait combattre cette fracture numérique. Seule annonce, le souhait de développer la fibre dans tout le pays, mais aucune explication sur le comment ou le quand n'a été faite. On constate que la problématique est bien connue par les institutions dirigeantes mais que les réponses concrètes, elles, ne le sont pas.

Tous les signataires se réuniront d'ici trois ans pour tirer un premier bilan.

