Plusieurs arrestations administratives ont eu cours mercredi en fin de journée, place Liedts et dans le quartier de la rue des Coteaux et du parc Josaphat à Schaerbeek, à la suite de la manifestation organisée à 15h00 près du commissariat de la rue de Brabant à Saint-Josse-ten-Noode pour Ibrahima, le jeune de 23 ans décédé samedi soir dans le cadre d'une interpellation, a indiqué en soirée Audrey Dereymaeker, la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Le bourgmestre de St-Josse-ten-Noode Emir Kir déclare qu'elles seraient déjà au nombre de 70 à 80.

Selon la police, deux policiers ont été transportés à l'hôpital, entre 18h00 et 18h30, depuis le lieu initial de la manifestation, mais après celle-ci. Leurs jours ne sont pas en danger. Par la suite, une personne qui manifestait place Liedts a également été hospitalisée.

Environ 500 manifestants, selon l'estimation définitive de la police, se sont rassemblés à partir de 15h00 près du commissariat de la rue de Brabant. Vers 15h45, une centaine de personnes se sont désolidarisées de la manifestation et se sont engouffrées dans le tunnel débouchant sur la place du Nord, devant la gare.

. © Belga Images

Elles ont été repoussées par un barrage de policiers à la sortie du tunnel.

Le groupe a alors scandé "Police, Assassins". Des fumigènes ont été allumés. Certains ont voulu avancer vers la police mais ont été contenus, notamment par des organisateurs.

Les policiers ont ensuite avancé dans le tunnel pour ramener les manifestants sur le lieu prévu initialement pour la manifestation.

Manifestations le 13 janvier 2021 suite à la mort d'Ibrahima © Belga

Les forces de police étaient présentes en grand nombre. Il y a eu des jets de projectiles contre la police. La porte-parole de la police Audrey Dereymaeker note également qu'il y a eu des dégradations de mobilier urbain et que deux véhicules de police ont été endommagés. La majorité des manifestants a quitté les lieux vers 17h00. L'autopompe a été employée contre un groupe de personnes qui restaient sur place après 17h00.

Audrey Dereymaeker ajoute qu'un autre véhicule de police et du mobilier urbain ont été dégradés. Des poubelles ont été mises en feu sur la voie publique. Un début d'incendie a peu après été signalé à l'antenne de la police de la place Liedts. Le feu a rapidement été éteint. Les heurts se sont poursuivis sur cette place.

Manifestation tendue ce soir à #Bruxelles suite a la mort d'#Ibrahima, 23 ans, décédé après avoir été interpellé pour avoir filmé un contrôle de police sur le respect du couvre feu. Grosses tensions signalées. (@HaticeTurkmen1) #Belgique #Brussel pic.twitter.com/dyPk8h9KMR — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 13, 2021

Des policiers ont sécurisé une voie pour le cortège du roi, qui passait par la place. L'autopompe a de nouveau été employée. Le calme était revenu sur la place à 19h30.

La police continuait mercredi soir de poursuivre une cinquantaine de personnes dans le quartier de la rue des Coteaux et du parc Josaphat. Elle a encore fait usage d'autopompes. Un bilan définitif est attendu en fin de soirée ou jeudi matin.

Le parquet de Bruxelles a requis mercredi la désignation d'un juge d'instruction afin de poursuivre l'enquête sur le décès du jeune I.B. (23), survenu samedi soir à la suite de son interpellation par la police, pour homicide involontaire.

Des policiers de la zone de police Bruxelles-Nord ont procédé, samedi peu avant 19h00, au contrôle d'un groupe de personnes rassemblées place du Nord, près de la gare du Nord, en raison des mesures sanitaires. Selon Sudinfo, le jeune homme de 23 ans filmait l'intervention de police avec son smartphone quand des policiers ont voulu procéder à son contrôle. Il a alors pris la fuite. Cette information n'est pour l'instant pas précisée par le parquet de Bruxelles.

Selon ce dernier, le jeune I.B. a pris la fuite à pied et a été interpellé par la police après une poursuite. Il a été privé de sa liberté et a été emmené au commissariat pour y être entendu. Lors de son arrivée au commissariat, il a perdu connaissance. Les policiers présents ont fait appel aux services de secours. Une ambulance et un Smur (Service mobile d'Urgence et de Réanimation) ont été mobilisés sur place. I.B. a été emmené par les services de secours, avant de décéder à l'hôpital à 20h22.

Une autopsie et une analyse toxicologique ont été demandées pour établir la cause de sa mort.

. © Belga Images

