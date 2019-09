Les négociateurs pour la formation d'une nouvelle majorité politique en Flandre se retrouveront jeudi pour trancher les derniers noeuds apparus lors des discussions en groupes de travail ces dernières semaines, a-t-on appris mardi dans l'entourage du formateur Jan Jambon (N-VA).

Environ deux tiers de ces groupes de travail ont bouclé leurs discussions.

"Il y a encore de sérieux noeuds à trancher", confie-t-on auprès du CD&V.

Un point sensible porte notamment sur les finances et le budget flamand. D'ici jeudi, les négociateurs disposeront de chiffres plus précis sur le déficit que le prochain gouvernement aura à gérer.

Le groupe central des négociateurs, qui rassemble Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V) et Gwendolyn Rutten (Open Vld), devrait se réunir à partir de jeudi durant plusieurs jours.

L'objectif a toujours été d'aboutir à une nouvelle majorité d'ici au 23 septembre, jour où le ministre-président flamand doit prononcer sa déclaration de rentrée devant le Parlement flamand.