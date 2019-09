Les informateurs royaux commenceront la nouvelle phase de leur mission avec 6 partis, à savoir le PS, la N-VA, le MR, l'Open Vld, le CD&V et le sp.a. Comme attendu, les écologistes n'en font pas partie.

"La phase d'information classique est terminée", a indiqué Didier Reynders. "Nous espérons pouvoir venir, au bout de cette mission d'information, avec une proposition de formation".

Ecolo a refusé le 28 juillet d'entamer des discussions auxquelles la N-VA participerait. Groen a quant lui lié son destin au niveau fédéral à celui des Verts francophones.

"On a invité plusieurs fois huit formations autour de la table, sept sont venues et Groen ne souhaite pas participer sans Ecolo. Nous allons donc travailler avec 6 formations. Cela me paraît assez logique", a ajouté M. Reynders.