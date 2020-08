Le CD&V collaborera de manière constructive à l'élaboration d'un programme de gouvernement, a assuré lundi le président du parti, Joachim Coens. Les chrétiens-démocrates flamands ont rappelé leurs priorités mais restent silencieux quant à leur position à l'égard des partenaires de coalition. Le président du sp.a Conner Rousseau estime quant à lui qu'il serait vraiment dommage de partir de zéro.

M. Coens n'a pas fait de déclaration à la presse avant son audience au Palais royal. "Le gouvernement a une tâche importante pour la relance de notre économie, avec un accent fort sur le renforcement du pouvoir d'achat, une fiscalité juste, des investissements dans les soins de santé et la transition vers une économie durable", a déclaré M. Coens. "L'autorité publique doit être mieux organisée, le trajet budgétaire doit être crédible et, enfin, il faut se soucier des plus faibles", a-t-il ajouté.

"Pour le CD&V, l'accord de gouvernement doit être une synthèse entre les mesures sociales, économiques, de gouvernance et éthico-durables. Nous voulons continuer à y collaborer de manière constructive", a-t-il conclu. L'impossibilité de constituer une majorité autour du PS et de la N-VA, après le refus des libéraux et des écologistes, met à nouveau les chrétiens-démocrates au centre du jeu.

Jusqu'à présent, le CD&V s'est opposé à toute formule qui n'aurait pas une majorité en Flandre, c'est-à-dire sans la N-VA. Son président n'a pas précisé si cette condition s'appliquait toujours. Comme le veut la coutume, il n'a pas fait de commentaire sur le contenu de son audience avec le roi.

"Ce serait dommage de repartir de zéro"

Les discussions politiques ne peuvent repartir de zéro, estime quant à lui le président du sp.a, Conner Rousseau, après que les préformateurs Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA), ont présenté leur démission au Roi.

"Des efforts énormes ont été fournis. Ce serait vraiment dommage de repartir de zéro. On ne pourrait pas l'expliquer aux gens", a déclaré le président des socialistes flamands lors de son arrivée au Palais royal. M. Rousseau a fait remarquer qu'il avait enfin été possible de rassembler le PS et la N-VA. "J'appelle chacun à surmonter ses propres intérêts", a-t-il ajouté.

