Formation fédérale: François De Smet plaide pour une "coalition 77"

"J'ai pris les programmes, les notes d'informations et ma calculette. J'arrive à la conclusion que si on prend les trois familles de l'arc-en-ciel, soit les socialistes, les libéraux et les écologistes, et qu'on y ajoute Défi ou le CDH, on obtient une majorité courte mais stable et cohérente", déclare samedi dans Le Soir le président de Défi François De Smet. On la nommerait "coalition 77", pour le nombre de siège qu'elle aurait à la Chambre et... son année de naissance.

François De Smet, président de Défi. © Belga