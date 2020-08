Ce jeudi, quatre partis, Ecolo-Groen, MR et Open Vld, publient un communiqué pour exprimer leurs inquiétudes quant aux projets des deux missionnaires royaux, Bart De Wever et Paul Magnette. "Les familles libérales et écologistes refusent de prendre part à une surenchère qui les dresse l'une contre l'autre afin de déterminer qui peut rejoindre le prochain gouvernement", écrivent-ils.

Ces derniers jours, les partis libéraux et écologistes, francophones et flamands, ont mené des discussions avec les présidents de parti Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) désignés par le roi le 20 juillet dernier pour former un gouvernement. "Notre pays a en effet besoin d'un gouvernement fort, qui se concentre sur la question sociale, la santé, le redéploiement économique et le climat", écrivent Ecolo-Groen, MR et Open Vld.

Ils expriment cependant leur inquiétude au sujet du projet de Bart De Wever et Paul Magnette, et notamment sur le volet institutionnel: "leur schéma conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles : un modèle qui n'est pas le nôtre". Ils soulignent que les réformes institutionnelles ont toujours été pour eux un moyen, jamais un objectif en soi.

Ils souhaitent que les missionnaires royaux mettent fin à la surenchère, et fassent un choix de solutions stables et solides. "Les familles libérales et écologistes refusent de prendre part à une surenchère qui les dresse l'une contre l'autre afin de déterminer qui peut rejoindre le prochain gouvernement", concluent-ils.

