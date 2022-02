Stéphane Roberti démissionne de son poste de bourgmestre de Forest, a annoncé la locale Ecolo dans un communiqué. Faisant déjà fonction, Mariam El Hamidine sera présentée bourgmestre en titre.

"En congé de maladie depuis novembre 2020, Stéphane Roberti avait espéré pouvoir reprendre ses fonctions. Sa santé ne lui permettant pas de les reprendre à brève échéance, il fait le choix de démissionner dans l'intérêt du fonctionnement de la commune. Il ne siégera donc plus ni au sein du collège des bourgmestre et échevins, ni au sein du conseil communal", précise la section locale. "Ecolo remercie sincèrement Stéphane Roberti pour son engagement et la qualité du travail réalisé depuis son premier mandat en 2001 et lui souhaite autant de succès pour ses projets futurs."

"C'est un honneur de reprendre la suite du travail de Stéphane à la tête de la commune. Avec notre partenaire socialiste nous continuerons à travailler d'arrache-pied pour assurer aux Forestois et aux Forestoises une commune bien gérée où il fait bon vivre. Comme je l'ai fait depuis un an, je continuerai à assumer avec coeur la fonction qui m'a été confiée", exprime Mariam El Hamidine, citée dans le communiqué.

Son année d'absence avait été émaillée par une polémique autour de son salaire. En cause, un flou juridique au niveau de la Nouvelle Loi Communale et une interprétation divergente entre le cabinet d'avocats Bourtembourg & Co, mandaté par la secrétaire communale, et l'administration régionale. Un nouveau texte porté par le ministre de tutelle Bernard Clerfayt est attendu, afin de clarifier la situation.

