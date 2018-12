1. LA FERME URBAINE

Sous l'ombrelle de l'asbl Début des haricots se créait, en 2009, la Ferme urbaine de Neder-Over-Heembeek (ne pas confondre avec la ferme Nos Pilifs). " La seule ferme-école expérimentale où on apprend le maraîchage naturel agroécologique et la tisanerie ", occupe 15 personnes : 10 salariés, 4 bénévoles et une personne en service citoyen.

...