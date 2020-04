À partir de lundi, les visites dans les centres de l'Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH) seront de nouveau autorisées. Elles auront cependant lieu selon certaines conditions.

"C'est la recherche d'un bon équilibre entre l'humanité et la sécurité", a déclaré la task force soins.

Les différents prestataires de soins pourront élaborer leur propre programme de visites sur mesure en fonction des conditions spécifiques à chaque centre. Par conséquent, certaines visites ne seront pas possibles. "Un personnel et des équipements de protection en suffisance seront des conditions absolues", a indiqué la cheffe de la task force, Karine Moykens.

Si ces conditions sont remplies, la direction pourra lancer le programme de visites et le communiquer aux personnes concernées

Le 14 mars, au début du confinement, plus de 90% des adultes et un peu moins de 40% des mineurs avaient choisi de rester dans leur établissement. Plus d'un mois plus tard, ils aimeraient revoir leur famille. Seule une personne à la fois sera autorisée par patient, mais celle-ci ne devra pas être la même à chaque visite.

Et en Wallonie et à Bruxelles ?

Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé a fait part lors d'une interview que toutes les personnes dans les maisons de repos auront été testées dimanche en annonçant que dès la semaine prochaine le testing dans les structures pour personnes handicapées et de santé mentale auront lieu. Aucune date n'a encore été communiqué sur des visites dans les centres de soins pour personnes handicapées.

À Bruxelles, le 18 avril dernier, la Région bruxelloise confirmait le testing dans les centres de soins aux personnes handicapées. Aucune date n'a été communiquée sur des potentielles visites.

