C'est une décision prise par Zuhal Demir (N-VA), Ministre flamande de la Justice, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, communiquée via sa page Facebook.

Le gouvernement flamand a décidé d'octroyer automatiquement 202,68 euros aux personnes frappées de chômage temporaire afin qu'elles puissent payer leurs factures d'eau et d'énergie pendant un mois, indique sur Facebook la ministre de l'Energie, Zuhal Demir (N-VA).

Corona: Vlaanderen helpt werknemers met plots loonverlies door tijdelijke werkloosheid Iedere maand de eindjes aan... Geplaatst door Zuhal Demir op Vrijdag 20 maart 2020

Le gouvernement flamand avait annoncé dans la semaine qu'en raison de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, les travailleurs placés en chômage temporaire ne devraient pas s'acquitter de leurs factures d'eau et d'énergie pendant un mois.

Zuhal Demir a désormais précisé que les travailleurs concernés ne seraient tenus à aucune démarche. "L'idée est que le gouvernement fasse un versement automatique et direct sur le compte du bénéficiaire". "L'intervention des pouvoirs publics flamands interviendra le plus rapidement possible afin de soulager les ménages", promet Mme Demir.

Entre-temps, les gens devront payer leurs factures en temps et en heure. Zuhal Demir précise encore qu'il est prévu une intervention par travailleur en régime de chômage temporaire. Un ménage qui en compterait plusieurs recevrait donc plusieurs fois le montant de 202,68 euros. De même que recevront également cette somme, les personnes n'étant pas client direct, habitant un logement social à chauffage collectif ou possédant un compteur à budget.

