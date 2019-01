Fin de parcours pour l'école de sûreté aérienne

L'école de sûreté aérienne belge (Easti ou European Aviation Security Training Institute), fondée en 1997, vit ses derniers jours sous sa forme actuelle. Moribonde, cette institution initialement créée au sein du SPF Mobilité, c'est-à-dire dans le service public, ne dispense pratiquement plus aucun cours depuis 2011 et est sans direction officielle depuis avril 2018. C'est un audit fédéral, demandé par le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), qui lui aura donné le coup de grâce. L'enquête, dont Le Vif/L'Express a pu prendre connaissance, ne conclut pas à l'existence de fraudes ou de malversations au sein de l'école. Mais il met en évidence les bizarreries qui s'y sont produites et d'inquiétantes possibilités de fraude, vu son statut très particulier. L'audit avait à ce point alarmé le ministre qu'il avait transmis le dossier à l'Office central pour la répression de la corruption en septembre dernier. Entre autres curiosités, quelque 609 000 euros, provenant pour partie de fonds publics, dorment toujours dans cette structure aujourd'hui privée (lire Le Vif/L'Express du 4 octobre 2018). Plus pour longtemps : " Le SPF Mobilité organise le rapatriement des fonds de l'Etat dans une structure administrée par l'Etat ", apprend-on au cabinet Bellot.

...