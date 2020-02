Le chargé de mission royale Koen Geens (CD&V) a remis au Roi son rapport final vendredi soir. Le souverain a accepté sa démission et entamera lundi des consultations pour déterminer la suite des évènements, communique le Palais peu avant 19h00.

18:55

"Le Roi a accepté sa démission et exprimé son appréciation pour ses efforts et le travail réalisé", ajoute le Palais. Koen Geens, chargé le 31 janvier dernier de la mission de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice", a succédé dans cet exercice au duo d'informateurs Joachim Coens (CD&V) - Georges-Louis Bouchez (MR). Il devait normalement faire rapport au Roi lundi prochain. Le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens s'exprimera face aux journalistes dès 19h00.

18:51 : Communiqué du Palais :

Le roi Philippe a accepté la démission de Koen Geens en tant que commissaire royal et commencera les consultations lundi.

18:30 :

Je ferais à 19h une déclaration sur ma mission royal dans le cadre des négociations gouvernementales — Koen Geens (@Koen_Geens1) February 14, 2020

18:08 : Tweet du Palais

Le chargé de mission royale Koen Geens (CD&V) est arrivé vendredi peu après 18h00 au Palais royal de Bruxelles pour une audience chez le roi, a observé Belga sur place.

M. Geens était censé présenter le rapport de sa mission lundi prochain. Les sorties dans la presse du président du PS Paul Magnette dans la matinée ont précipité les événements.

A son arrivée, Koen Geens est resté dans son véhicule et n'a donné aucun commentaire.

17:35 : l'Agence Belga annonce l'audience de Koen Geens au Palais à 18h ce vendredi.

Pour rappel

Lundi dernier, le Palais avait annoncé prolonger d'une semaine la mission confiée au vice-Premier ministre. Son prochain rapport était donc attendu le 17 février, lundi prochain, un timing que vient perturber cette annonce d'audience impromptue.

Le 31 janvier, le Roi avait confié à Koens Geens la mission de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice". Durant plusieurs mois après les élections de mai dernier, des missions d'information et de préformation, puis une mission royale sans nom, se sont succédées sans permettre un déblocage de la situation, entre un PS qui répète l'incompatibilité de son programme avec les exigences de la N-VA et un CD&V qui refuse d'envisager une "Vivaldi" avec les socialistes, les libéraux et les verts.

A l'issue de sa mission d'information en duo avec le tout frais président du MR, le CD&V Joachim Coens avait encore souligné en début de mois que l'objectif restait pour les chrétiens démocrates flamands de rassembler la N-VA et le PS, soit les plus importants partis des deux principales communautés linguistiques, dans une même majorité au fédéral.

Cet axe semble pourtant avoir été abordé sous tous les angles, sans succès jusqu'ici. Une coalition fédérale sans la N-VA signifierait automatiquement une alliance ne bénéficiant pas d'une majorité dans le nord du pays, ce que refuse d'envisager le CD&V.

Le 31 janvier, les observateurs attendaient que le Roi lance le président des nationalistes flamands Bart De Wever dans l'arène, après que Coens et Bouchez avaient rendu leur tablier d'informateurs, mais le souverain avait surpris en confiant une mission à Koen Geens.

