Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles : Pierre-Yves Jeholet défend une langue française émancipatrice

Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a plaidé dimanche, à l'occasion de la fête de la Communauté française, pour une langue française émancipatrice et plus présente dans une Europe post-Brexit multilingue, sans taire le centralisme passé de cette langue qui a "ignoré administrativement le flamand et éradiqué le wallon".

Pierre-Yves Jeholet © Belga