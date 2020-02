Les parcs régionaux bruxellois sont fermés au public de vendredi (depuis 18h) au dimanche 1er mars à 8h en raison des rafales de vents annoncées, indique Bruxelles Environnement. Selon les dernières prévisions météo, les vents pourraient atteindre voire dépasser les 80 km/h en Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans les espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt), particulièrement à proximité des arbres. Les espaces fermés seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. En raison des conditions météorologiques, la police a également indiqué que le Bois de la Cambre sera fermé à la circulation samedi à partir de 14h00, sur demande du bourgmestre de Bruxelles. La date de réouverture n'est pas encore déterminée.