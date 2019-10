L'arc-en-ciel en Fédération Wallonie-Bruxelles est entré dans sa dernière ligne droite pour la confection du budget 2020 de l'entité, lequel devrait être connu d'ici la fin de la semaine au plus tard.

Mercredi matin, en conseil des ministres, le ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) a fait un tour d'horizon en vue de l'élaboration de l'épure budgétaire pour l'année prochaine.

La semaine passée, différentes réunions bilatérales s'étaient déjà tenues entre les différents cabinets pour identifier les besoins de chacun.

Les ministres se retrouveront encore jeudi matin pour une nouvelle réunion budgétaire.

"Les discussions se passent bien. Elles pourraient aboutir dans les prochaines heures, voire les prochains jours, normalement avant le week-end", indiquait-on mercredi après-midi auprès du ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR).

La Fédération Wallonie-Bruxelles devrait dès lors pouvoir arrêter son projet de budget dans les délais prévus par les règles européennes, soit avant le 15 octobre.

La semaine passée, en commission du Parlement, le ministre Daerden avait indiqué s'attendre à un trou de 600 millions pour l'an prochain, un déficit rarement égalé par le passé en Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'entité, qui ne dispose d'aucune autonomie fiscale, est dépendante pour son financement des différents paramètres prévus par la loi de financement. Or, les perspectives en termes de croissance et d'inflation pour l'an prochain ne lui sont pas des plus favorables.

La nouvelle majorité est aussi confrontée à une série de dépenses nécessaires à la mise en oeuvre du Pacte pour un enseignement d'excellence notamment.