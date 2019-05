Quelque 350 personnes ont marché en signe de soutien à la famille Yusufi, menacée d'expulsion, dimanche matin à Grez-Doiceau. Les organisateurs espèrent désormais une réponse concrète et positive des autorités fédérales.

La marche s'est achevée, dimanche en fin de matinée, par la lecture d'une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Asile et de la Migration, ainsi qu'au Premier ministre.

"Nous sommes inquiets du sort réservé à cette famille parfaitement intégrée dans nos villages et dont les enfants sont scolarisés dans nos écoles. En dépit des demandes répétées d'octroi de la protection subsidiaire, le couple et leurs cinq enfants ont reçu l'ordre de quitter le territoire, et ce, malgré le danger évident auquel ils seront confrontés", pointent les organisateurs dans la missive cosignée par divers artistes et représentants politiques.

"Nous attendons une réponse du politique, et pas seulement un simple accusé de réception", ajoute l'organisateur Steven Lemaire. "Au lendemain de la première marche, Maggie De Block avait annoncé une nouvelle analyse du dossier. La famille Yusufi vit dans une angoisse permanente et la seule réplique qui lui a été communiquée a été, à la mi-avril, une invitation à se présenter dans un centre ouvert, sans doute en vue d'une expulsion."