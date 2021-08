Selon Boris Dilliès, certains quartiers d'Uccle sont sociologiquement similaires à d'autres communes, comme Saint-Josse-ten-Noode. Nous avons comparé les indices richesse de ces deux communes.

Le bourgmestre de Uccle, Boris Dilliès, affirmait ce lundi matin sur les ondes de la RTBF que la différence entre les taux de vaccination observés entre communes bruxelloises (69% de totalement vaccinés à Uccle et 48% à Saint-Josse-ten-Noode ou Molenbeek) ne pouvait s'expliquer par la seule sociologie communale. A Bruxelles, les communes les plus huppées affichent en effet des taux de vaccination bien supérieurs à ceux des communes moins favorisées sur le plan socio-économique. "À Uccle, on a des quartiers très différents sociologiquement, et certains de nos quartiers ont des sociologies similaires à celles d'autres communes, affirmait-il. Or, le taux de vaccination est homogène à Uccle, peu importe les quartiers. C'est donc un peu léger de ne parler que des différences sociologiques".Un coup d'oeil aux tableaux fiscaux de Statbel (la direction générale des statistiques) établis selon les déclarations rentrées pour les revenus de 2018 permet tout de même de constater qu'Uccle affichait cette année-là un revenu moyen par déclaration fiscale de 38 587 euros, pour un revenu moyen par habitant de 20 993 euros et un indice de richesse de 112, l'indice 100 représentant celui de l'ensemble du pays. Ces données uccloises sont globalisées, donc tous quartiers confondus. De son côté, Molenbeek enregistrait en 2018 un revenu moyen par déclaration de 22737 euros, un revenu moyen par habitant de 10643 euros et un indice de richesse de 57.Quant aux citoyens de Saint-Josse-ten-Noode, ils affichaient, en 2018 toujours, un revenu moyen par déclaration de 19603 euros, un revenu moyen par habitant de 9491 euros et un indice de richesse de 51. Voilà qui permet de mieux cerner les différences sociologiques entre ces trois communes.