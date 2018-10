F-35: Le mauvais choix

S'il est exact que la proposition française en faveur du Rafale de Dassault Aviation s'est faite en dehors de l'appel d'offres lancé par le gouvernement belge, il n'en demeure pas moins que, sur le plan juridique, rien ne pouvait l'empêcher d'être prise en considération.

Le paragraphe 9 de l'appel d'offres précisait, en effet : The issuance of this RfGP is not to be construed in any way as a commitment by the Belgian Government to conclude an agreement or a contract. En d'autres termes, l'appel d'offres ne pouvait être invoqué comme un obstacle à l'introduction d'une autre proposition.

Mais, dès le départ, la N-VA avait fait son choix. Face au vingt milliards de compensations proposés par la France, le ministre de la Défense, Steven Vandeput, se contenta de répondre : C'est trop beau pour être vrai ! Et Bart De Wever ferma ensuite définitivement la porte : L'avion de combat français Rafale n'est pas un bon plan, il n'est pas suffisamment performant pour notre défense. 3,4 milliards pour un appareil qui permet de ne rien faire, cela n'a aucun sens.

Bref, c'était le F-35 ou la crise gouvernementale. Tel est le critère qui a prévalu pour Charles Michel.

Ce qui est cocasse, c'est de voir la N-VA engager la Belgique jusqu'en 2040, lorsqu'on sait que l'article 1er de ses statuts vise la disparition de la Belgique et l'émergence d'une République flamande.

Ce qui est cocasse, c'est de voir le Premier ministre agir comme si la Belgique était pérenne, alors que, dans sept moins, au lendemain des élections législatives et régionales du 26 mai 2019, le Royaume risque de devenir ingouvernable. Les récentes élections communales et provinciales ont, en effet, confirmé le constat de Bart De Wever, selon lequel Flamands et Wallons vivent sur deux planètes distinctes et constituent deux démocraties.

Lorsqu'on lui fait observer que, derrière le F-35 américain, il y a Donald Trump, Charles Michel répond : Mais il ne sera plus là dans 40 ans. Et la Belgique, sera-t-elle encore là dans cinq ans ? Souvenons-nous des propos tenus, en janvier 2016, par Liesbeth Homans, la ministre flamande de l'Intérieur (N-VA) : Nous ne sommes pas demandeurs d'une énième petite réforme de l'Etat, donc, je pense qu'en 2019, il s'agira d'autre chose : la scission de la Belgique ou en tout cas le transfert aux Régions et entités fédérées d'un maximum de compétences, ce qui amènerait la Belgique à disparaître d'elle-même. J'espère que la Belgique n'existera plus en 2025.

Quand on sait que le F-35 ne sera livré qu'à partir de 2023...

Pour ce qui concerne les fameux "retours sociétaux", il convient de rappeler l'avertissement qu'avait lancé Claude-France Arnould, l'ambassadrice de France à Bruxelles, par le biais du journal flamand "De Standaard" : Si l'on pense qu'il est possible d'acheter le F-35 tout en développant le SCAF (Système de Combat Aérien futur), je dois souligner que cette idée relève d'un malentendu.

On sait que Charles Michel n'avait pas apprécié et qu'il avait chargé son conseiller diplomatique de rappeler l'intéressée à l'ordre... En attendant, ses beaux discours en faveur de la construction européenne ont perdu en crédibilité. Comme l'a déclaré le président français, la décision du gouvernement belge va stratégiquement a contrario des intérêts européens.

Une chose est sûre : si, à court terme, les Wallons se retrouvent "assez bêtement belges tout seuls", pour reprendre l'expression de François Perin, ils réaliseront très vite leur cauchemar. Alors, ils se souviendront des propos du général de Gaulle : Les Wallons retrouveraient au sein de la France la fierté d'appartenir à une grande nation, la fierté de leur langue et de leur culture, le goût de participer aux grandes affaires du monde et de se battre pour de grandes causes humaines.

Voilà un critère qui en valait bien d'autres. Comme l'avait d'ailleurs déclaré le père de notre Premier ministre au "Figaro", en 1996 : Entre un Etat wallon replié sur lui-même et la France, je choisis la France, car la Wallonie c'est un cul-de-sac économique, social, culturel.

Jules Gheude, essayiste politique

(1) Derniers livres parus : "François Perin - Biographie", Editions Le Cri, 2015, et "Un Testament wallon - Les vérités dérangeantes", Mon Petit Editeur, 2016