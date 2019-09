La dernière personne portée disparue après l'explosion mardi dans une habitation de Wilrijk, près d'Anvers, a été retrouvée morte dans la nuit de mardi à mercredi, ont confirmé les pompiers anversois à Belga.

l s'agit d'une femme de 87 ans. Elle était la seule habitante des trois habitations que la police n'avait pas encore pu atteindre et qui n'avait pas encore pu être sortie des décombres par les pompiers. Le laboratoire judiciaire s'est rendu sur place dans le courant de la nuit.

Un juge d'instruction avait également fait le déplacement auparavant tandis qu'un expert a été désigné. La cause de l'explosion demeure toujours inconnue. Trois personnes ont été secourues: deux hommes de 57 et 76 ans, et une femme de 47 ans. L'une de ces trois victimes a déjà pu quitter l'hôpital. Deux autres personnes légèrement blessées ont été soignées sur place.

Au total, six habitations ont été violemment touchées par l'explosion, tandis que des vitres, des portes, des murs et des toitures ont été endommagés à proximité. La plupart des riverains ont été raccompagnés chez eux mardi soir par la police et les pompiers, qui se sont assurés que les lieux ne présentaient pas de danger.