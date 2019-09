Explosion à Wilrijk: la 3e victime libérée des décombres dans un état stable

La troisième victime qui avait été localisée mardi après-midi sur le site de l'explosion qui a eu lieu en milieu de journée à Wilrijk (Anvers) a été libérée des décombres avec succès, indiquent la police et les pompiers présents sur place. La victime est légèrement blessée et son état est stable. Une personne est toujours portée disparue et se trouverait sous les décombres. Entre-temps, l'une des deux autres victimes déjà libérée a pu sortir de l'hôpital. La deuxième victime est, elle, gravement blessée.

© belga

L'origine de l'explosion reste incertaine. Le parquet va enquêter à ce sujet. Des travaux étaient en cours dans la rue, et peut-être aussi dans une des maisons touchées.