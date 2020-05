L'ex-ministre bruxelloise de l'Environnement Evelyne Huytebroeck (Ecolo) a été désignée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale comme nouvelle présidente du conseil d'administration de hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, ont annoncé jeudi deux membres de l'équipe Vervoort.

L'échevine de l'enseignement néerlandophone de la commune de Saint-Josse, Lydia De Sloover (sp.a), a pour sa part été désignée par le gouvernement bruxellois comme vice-présidente de hub.brussels, ont précisé les secrétaires d'Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), et au Commerce extérieur, Pascal Smet (one.brussels-sp.a), dans un communiqué conjoint.

hub.brussels est, rappellent-ils, l'un des principaux partenaires régionaux pour une entreprise bruxelloise. L'agence informe et conseille, gratuitement, toute personne qui désire créer ou développer une entreprise en Région de Bruxelles-Capitale. Elle veille aussi à leur internationalisation et à l'attraction d'investissements étrangers à Bruxelles.

Mme Huytebroeck, 62 ans, a notamment été ministre bruxelloise lors de deux législatures. Elle a d'abord géré les portefeuilles de l'Environnement, de l'Énergie et de la Politique de l'eau de 2004 à 2009, puis ceux de l'Environnement et de l'Énergie de 2009 à 2014, avant qu'Ecolo n'opte pour une cure d'opposition avant son retour au pouvoir en 2019.

