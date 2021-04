La police a commencé peu après 17h00 jeudi à évacuer le Bois de Cambre, qui était bondé, a indiqué vers 17h40 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Elle n'a pas donné pour l'heure d'estimation du nombre de personnes.

Des policiers à pied et à cheval sont mobilisés pour disperser la foule estimée par certains médias à 5.000 personnes présentes sur les lieux. La police utilise également le canon à eau et a recours au soutien de drones et de l'hélicoptère.

Autopompes en action et hélicoptère de la police au-dessus du Bois de la cambre pour disperser les milliers de jeunes. 😳😳😳😳 — Martin Buxant (@Le_Bux) April 1, 2021

Il n'y a pas d'incident ou d'arrestation signalés pour l'instant. Un bilan de l'opération est attendu ultérieurement.

L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le Bois de Cambre.

© Belgaimages

La police rencontre des difficultés à vider la plaine. Elle fait usage d’une des deux autopompes présentes sur place. pic.twitter.com/NLxPafJqtb — Ugo Santkin (@USantkin) April 1, 2021

© Belgaimages

Nous sommes tous fatigués par la situation. Nous voulons retrouver nos libertés. J’y suis très sensible. Mais la liberté c’est aussi le sens des responsabilités. Des affrontements avec des policiers qui eux aussi sont à bout n’amènent rien. #begov 🇧🇪https://t.co/7KDOJQ4kHD — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) April 1, 2021

© Belgaimages

Autopompes en action au Bois de La cambre. pic.twitter.com/6gCv0GbuTZ — Martin Buxant (@Le_Bux) April 1, 2021

Des policiers à pied et à cheval sont mobilisés pour disperser la foule estimée par certains médias à 5.000 personnes présentes sur les lieux. La police utilise également le canon à eau et a recours au soutien de drones et de l'hélicoptère. Il n'y a pas d'incident ou d'arrestation signalés pour l'instant. Un bilan de l'opération est attendu ultérieurement. L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le Bois de Cambre.