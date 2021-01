Les violences et le "coup d'état de folie" des partisans de Trump constituent "un symptôme violent des maladies populistes de notre démocratie": le monde politique belge est sous le choc.

Les responsables politiques belges ont exprimé leur effroi et leurs craintes à la vue des scènes de chaos provoquées, aux Etats-Unis, par les partisans de Donal Trump. Non sans allusions, aussi, à la polarisation que cela a induit chez nous.

Les responsables politiques belges ont exprimé leur effroi et leurs craintes à la vue des scènes de chaos provoquées, aux Etats-Unis, par les partisans de Donal Trump. Non sans allusions, aussi, à la polarisation que cela a induit chez nous.La réaction est officielle, d'abord. Alexander De Croo, notre Premier ministre, dit être "choqué et incrédule" au moment où les événements se déroulent. "Nous faisons confiance aux institutions américaines pour sur monter ce moment", dit-il. Sophie Wilmès (MR), ministre des Affaires étrangères, regrette aussi ces images "choquantes, qui blessent nos idéaux démocratiques". "Elles montre l'étendue de la tâche du président élu Joe Biden, ajoute-t-elle, qui sera d'unifier autour d'un projet commun" .Mais politiquement, personne ne reste muet. "Ces scènes sont très graves, commente Paul Magnette, président du PS. Elles montrent combien la démocratie a été fragilisée par Trump. Voilà où mènent le populisme et la banalisation de l'extrême-droite. C'est une attaque contre la démocratie. Tout notre soutien aux défenseurs de la démocratie aux USA.""Ce qui se déroule au USA en ce moment est un précédent d'une extrême gravité qui malheureusement est un symptôme violent des maladies populistes de notre démocratie, appuie Georges-Louis Bouchez, président du MR. Le danger ne se résume pas à Donald Trump est bien plus profond. Démocrates, levons-nous!"Maxime Prevot, président du CDH, se dit écoeuré: "Affligeant. Inquiétant. Trump ou le parfait pompier-pyromane." François De Smet (DéFI) dénonce "la plus grande démocratie du monde fragilisée et intimidée par une foule chauffée à blanc par des années de discours de haine et de repli". "C'est une attaque contre la démocratie, contre ses symboles, de nature fasciste, a-t-il ajouté jeudi matin sur Bel RTL. On est au début de quelque chose et notre tort serait de ne pas prendre Trump au sérieux." Rajae Maouane, coprésidente d'Ecolo, relaie pour sa part une image d'hommes armés dans le Capitole: "Le résultat de 4 ans de populisme et d'extrémisme en une photo".

