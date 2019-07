L'industrie de la construction est en plein essor dans le monde. A tel point que les Nations Unies mettent en garde contre une pénurie de sable. L'appétit insatiable pour cette matière première entraîne des problèmes environnementaux et a même provoqué l'émergence d'une mafia du sable.

Notre civilisation est construite sur du sable. Béton, briques, verre, puce d'ordinateur : le sable est un important composant de nombreux matériaux. Alors que la population mondiale et le niveau de vie ne cessent d'augmenter, de plus en plus de gens construisent. Au cours du siècle dernier, la consommation de sable et d'autres matériaux pour les bâtiments et les infrastructures de transport a été multipliée par 23. Le "bétonnage" du monde joue un rôle majeur à cet égard. Dans une maison de taille moyenne, c'est quelque 200 tonnes de sable qui disparaissent, tandis que 30 000 tonnes se fondent dans un kilomètre d'autoroute.

...