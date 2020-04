L'électrification du parc automobile pose la question de l'extinction des feux de batterie, celle au lithium libérant des substances dangereuses, dont de l'hydrogène.

L'immersion prolongée du véhicule dans un conteneur d'eau s'impose. Et s'il s'agit d'un bus électrique, un très grand conteneur doit être mobilisé... Pascal Smet, secrétaire d'Etat bruxellois chargé de la lutte contre l'incendie, précise que le Siamu a conclu un accord avec le service d'incendie privé de la firme Audi, à Forest (Bruxelles), qui peut mettre à sa disposition une remorque et un conteneur équipé de puissants ventilateurs, ainsi qu'un autre conteneur pour le refroidissement et l'extinction des véhicules électriques. Bruxelles prévoit l'acquisition d'un robot extincteur (300 000 euros) et d'un élévateur de charges (250 000 euros). Pour l'extinction des bus électriques, le Siamu - qui, par ailleurs, avertit que les véhicules électriques et hybrides présentent des dangers dans les parkings souterrains et les tunnels - a pris conseil auprès de la firme Van Hool. M. La.