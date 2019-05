Erreurs historiques: Bart De Wever sous-estime-t-il son public?

Walter Pauli Walter Pauli est journaliste au Knack.

Bart De Wever est connu pour ses connaissances de l'histoire latine et romaine. Cependant, la lecture de son dernier livre révèle que le président de la N-VA se sert de ses connaissances historiques de manière de plus en plus négligente. N'utilise-t-il pas un peu trop le passé pour légitimer son propre discours politique ?

Bart De Wever © Serge Baeken