Malgré une diminution des contaminations au Covid-19 en Belgique, sur le plateau de la VRT mardi soir, la virologue Erika Vlieghe a appelé à la prudence. La levée progressive des restrictions sanitaires doit être savamment dosée, grâce au baromètre corona, entré en vigueur ce vendredi 28 janvier. Une opinion que Yves Coppieters ne partage pas.

Cette semaine, plusieurs pays européens ont relâché leurs mesures sanitaires. Au Danemark, la première ministre Mette Frederiksen a même annoncé un retour à "la vie d'avant". Si les contaminations en Belgique se stabilisent et laissent entrevoir une baisse, du côté des virologues, la prudence est de rigueur.

Invitée dans l'émission Terzake de la VRT ce mardi soir, Erika Vlieghe a conditionné l'éventuelle levée des restrictions sanitaires à une "une approche par étapes". "Utilisons le baromètre corona lorsque nous voulons nous détendre", a-t-elle recommandé. Si les derniers chiffres de l'épidémie en Belgique sont encourageants, pour la présidente du Gems, "ce n'est pas juste et prudent d'annoncer la fin de la pandémie". "Personne ne peut prédire l'avenir", a ajouté Erika Vlieghe.

Un avis partagé par Marc Van Ranst. Si le pic de la 5e vague a été atteint, "le nombre d'infections est toujours très haut". "On doit être prudent. Des assouplissements pourraient être envisagés d'ici quelques semaines", a confié le virologue à Sudinfo.

Même son de cloche du côté de Steven Van Gucht. Malgré le fait que la Belgique soit toujours en code rouge, le virologue reste optimiste : "Si les chiffres continuent à évoluer de cette manière, ils pourraient être suffisamment bas à la mi-février pour que l'on passe au code orange sur le baromètre".

Un retour à la vie normale en Belgique, comme annoncé au Danemark, ne serait donc pas envisageable pour le moment. Sur Twitter, Emmanuel André a qualifié la situation au Danemark "d'interpellante". Pour le virologue, la décision de la Première ministre danoise de lever les mesures sanitaires "est surtout basée sur des sondages visant à comprendre la perception de la population par rapport au risque" plutôt que "sur des arguments virologiques".

La situation au Danemark est interpellante et pose les termes d'une nouvelle phase dans cette pandémie.



En comparant à l'hiver passé,

➡️les cas ont 💥

➡️il y a plus de personnes hospitalisées

➡️Le nombre de personnes en soins critiques baisse

➡️ le nombre de décès augmente pic.twitter.com/J9BJsDzl8J — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) February 1, 2022

De son côté, Yves Coppieters estime que la Belgique doit s'aligner aux assouplissements annoncés par les autres pays européens. Dans l'Echo, le professeur de Santé publique de l'ULB a expliqué que les seuils du baromètre étaient "adaptés à Delta, mais avec Omicron, ils ne fonctionnent plus".

