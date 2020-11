Erika Vlieghe, infectiologue et cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, a exprimé sa vive inquiétude et sa colère au sujet de l'affluence importante samedi à Bruges et à Bruxelles. "Comment est-ce possible?", s'est-elle indignée sur les ondes de la VRT.

Vendredi, le centre de Bruges a accueilli la deuxième édition de 'Wintergloed'. Dans ce cadre, des installations lumineuses ont été disposées dans dix lieux emblématiques de la ville. A Bruxelles, les illuminations et le sapin de Noël de la Grand Place ont également attiré beaucoup de monde. Trop, selon le bourgmestre de la Ville, Philippe Close. "Beaucoup de gens se sont rendus dans le centre-ville aujourd'hui", a-t-il tweeté samedi soir.

Beaucoup de gens se sont rendus dans le centre ville aujourd’hui. Malheureusement trop de gens en même temps. Nous demandons à chacun d’entre vous de respecter toutes les consignes sanitaires. Nous devons absolument poursuivre, ensemble nos efforts. — Philippe Close (@PhilippeClose) November 28, 2020

"Quand je vois tout cela, je me demande si en tant que société nous n'avons vraiment rien appris. Cela me met en colère", a déclaré Vlieghe ce matin dans l'émission De Zevende Dag. "Beaucoup d'encre a coulé sur la cause de cette deuxième vague, mais on voit à nouveau des hordes de gens se prendre en photo sans masque. Pourquoi les mesures ne sont-elles pas appliquées? Pourquoi y a-t-il de nouveau un moment où les gens se disent 'oups', comme si personne n'avait vu venir cette situation? Comment est-ce possible ? Nous avons encore de nombreux mois difficiles devant nous, alors de grâce agissez correctement", a-t-elle imploré.

