Erik Saelens, l'homme qui a créé l'image de la N-VA

Âgé de 44 ans, Erik Saelens est titulaire d'un diplôme de marketing et d'économie de l'Université d'Anvers. Il démarre sa carrière au service marketing de Walibi avant de rejoindre notamment KPN et Base où on lui doit la transition de l'opérateur télécom Orange vers Base. En 2005, il fonde son agence de marketing baptisé Brandhome. À en croire De Standaard, il aurait un faible pour les voitures et aurait participé au controversé Gumba...