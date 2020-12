Environ 45.000 personnes seront vaccinées contre la Covid-19 en janvier, février et mars à Bruxelles, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron sur Bel RTL. Ce premier lot de vaccins sera réservé au personnel et aux résidents des maisons de repos de la capitale.

"On attend encore l'aval de l'agence européenne des médicaments. Dès qu'on l'a, on met en place la vaccination à partir du 5 janvier", a détaillé le ministre.

Les premières doses seront donc réservées aux maisons de repos et seront administrées au sein même des résidences par le médecin coordinateur et/ou la médecine du travail.

Les lots suivants seront réservés au personnel des hôpitaux puis au personnel de santé, la vitesse à laquelle la campagne se déroulera dépendant du rythme de production des firmes pharmaceutiques.

Pour ce faire, "trois des sept centres de tests vont être reconvertis en centres partiels de vaccination", a détaillé Alain Maron, qui ajoute avoir bien reçu la proposition du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close de créer un grand centre à Brussels Expo au Heysel.

La manière dont les personnes seront convoquées n'est pas encore définie, "ce sera prêt pour mars-avril". Le ministre évoque toutefois un système de pré-inscription, à l'instar de celui en vigueur pour les tests.

Selon Alain Maron, "la situation épidémioloqique n'est pas bonne" en ce moment. Il a exhorté les Belges à "ne pas aller faire un tour à l'étranger" où le nombre de contaminations est encore plus important.

