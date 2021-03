Tous les mois, Le Vif vous propose d'écouter de nombreux experts sur des thématiques d'actualité grâce à une collaboration avec l'UCLouvain. Ce mois-ci: comprendre l'égalité homme-femme.

8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée dans l'année qui permet de mettre en lumière la lutte pour les droits des femmes. Une journée qui fête ses 100 ans cette année puisque c'est Lénine, qui a instauré en 1921, la première Journée du droit des femmes. Depuis un siècle, les femmes ont remporté une belle série de victoires.

A lire sur le sujet :Droits des femmes: 100 ans, 100 victoires en une ligne du temps

Pour parler du sujet de l'égalité femme/homme nous accueillons dans Capito Tania Van Hemelryck, conseillère auprès du recteur pour la politique de genre à l'UCLouvain et une des chevilles ouvrières du master interuniversitaire en étude de genre. Nous accueillons aussi Sarah Sepulchre, professeure en communication à l'UCLouvain et spécialiste des études culturelles, pour parler de l'égalité femme/homme dans les séries télé et les médias.

Présentation, production et réalisation technique: Sabrina Gaspari et Alain Nassogne

8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée dans l'année qui permet de mettre en lumière la lutte pour les droits des femmes. Une journée qui fête ses 100 ans cette année puisque c'est Lénine, qui a instauré en 1921, la première Journée du droit des femmes. Depuis un siècle, les femmes ont remporté une belle série de victoires. Pour parler du sujet de l'égalité femme/homme nous accueillons dans Capito Tania Van Hemelryck, conseillère auprès du recteur pour la politique de genre à l'UCLouvain et une des chevilles ouvrières du master interuniversitaire en étude de genre. Nous accueillons aussi Sarah Sepulchre, professeure en communication à l'UCLouvain et spécialiste des études culturelles, pour parler de l'égalité femme/homme dans les séries télé et les médias.Présentation, production et réalisation technique: Sabrina Gaspari et Alain Nassogne