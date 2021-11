PS, MR et Ecolo s'engagent pour deux heures de cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) obligatoires par semaine.

PS, MR et Ecolo proposent d'en finir avec les cours convictionnels, qui deviendront optionnels dans les écoles officielles en Fédération Wallonie-Bruxelles. A leur place, le cours de philosophie et citoyenneté passera à deux heures par semaine. Six députés issus de la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles ont en effet déposé ce lundi après-midi une proposition de résolution appelant à rendre obligatoires deux heures hebdomadaires de cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) dans l'enseignement officiel, contre une actuellement. Le texte passera en Commission de l'Education du parlement de la Fédération dans 15 jours.

La proposition invitera à rendre les cours de religion et de moral optionnels, mais ceux-ci seraient toujours proposés par les établissements d'enseignement.

Les cours de religion et morale retirés de la grille horaire

Selon nos confrères du Soir, la résolution propose cinq actions majeures.

Les cours d'éducation à la philosophie et citoyenneté (CPC) dans l'enseignement officiel seront étudus à deux heures par semaine de façon obligatoire .

. Les cours de religion et de morale seront retirés de la grille horaire. Il pourront être proposés, mais de manière optionnelle. Il s'agira donc d'heures supplémentaires sur l'horaire. Un des scenarii proposés vise à rendre les cours de religion et de moral optionnels , mais que ceux-ci soient toujours proposés par les établissements d'enseignement officiel "dans des conditions qui rendent confortable pour les élèves l'exercice de leur droit constitutionnel à une éducation morale ou religieuse".

, mais que ceux-ci soient toujours proposés par les établissements d'enseignement officiel "dans des conditions qui rendent confortable pour les élèves l'exercice de leur droit constitutionnel à une éducation morale ou religieuse". Dans l'enseignement libre confessionnel , les signataires recommandent "d'améliorer, en concertation avec les acteurs concernés, les conditions d'organisation de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, y compris en examinant la piste d'une période relative à l'organisation d'un cours spécifique".

, les signataires recommandent "d'améliorer, en concertation avec les acteurs concernés, les conditions d'organisation de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, y compris en examinant la piste d'une période relative à l'organisation d'un cours spécifique". La charge serait laissée à l'administration d'estimer le coût budgétaire des scenarii recommandés préalablement à toute mise en oeuvre. Le texte demande également une attention particulière à l'emploi, soit que l'offre de formation pour les enseignants volontaires soit intensifiée et qu'ils disposent d'une période transitoire pour se former "à la neutralité".

Inspection spécifique

Les députés recommandent également la mise en place d'une inspection spécifique pour le CPC. "Ce n'est pas un cours de seconde zone, il faut veiller à ce qu'il soit donné correctement à l'ensemble des élèves", estime le député PS Laurent Léonard, co-signataire.

PS, MR et Ecolo proposent d'en finir avec les cours convictionnels, qui deviendront optionnels dans les écoles officielles en Fédération Wallonie-Bruxelles. A leur place, le cours de philosophie et citoyenneté passera à deux heures par semaine. Six députés issus de la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles ont en effet déposé ce lundi après-midi une proposition de résolution appelant à rendre obligatoires deux heures hebdomadaires de cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) dans l'enseignement officiel, contre une actuellement. Le texte passera en Commission de l'Education du parlement de la Fédération dans 15 jours. La proposition invitera à rendre les cours de religion et de moral optionnels, mais ceux-ci seraient toujours proposés par les établissements d'enseignement.Selon nos confrères du Soir, la résolution propose cinq actions majeures. Les députés recommandent également la mise en place d'une inspection spécifique pour le CPC. "Ce n'est pas un cours de seconde zone, il faut veiller à ce qu'il soit donné correctement à l'ensemble des élèves", estime le député PS Laurent Léonard, co-signataire.