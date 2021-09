Une réaction du cabinet Jeholet à la suite de notre article sur le blocage effectif en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans notre article du 2 septembre, nous évoquions le blocage effectif depuis des semaines affligeant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le refus du PS et d'Ecolo de valider le projet de réforme du décret Paysage de la ministre MR de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny. Le cabinet Jeholet annonçait une discussion "entre adultes" afin de dénouer les différents points de tension. Les adultes se sont parlé: après avoir donné lecture de notre article pour ouvrir la séance du gouvernement, Pierre-Yves Jeholet et ses ministres ont pu, ce même 2 septembre, s'accorder sur leurs désaccords (décret paysage, formation des enseignants, etc.). Quand Le Vif libère la parole...