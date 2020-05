Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a arrêté jeudi une série de balises pour l'organisation de la fin de l'année académique dans l'enseignement de promotion sociale, qui rassemble plus de 100.000 étudiants en Wallonie et à Bruxelles.

Celles-ci prévoient notamment que les 157 établissements informeront leurs étudiants sur les modalités d'examens 14 jours au moins avant ceux-ci, et au plus tard le 8 mai pour toutes les évaluations organisées d'ici au 30 juin.

Des lignes directrices ont également été élaborées pour les évaluations à distance.

Par ailleurs, les étudiants réguliers qui, en raison des mesures de confinement, ont raté une série d'enseignements organisés après le 13 mars pourront se réinscrire gratuitement à ceux-ci durant l'année académique 2020-2021.

Vu la suspension des cours, les établissements ont également la possibilité de prolonger des unités d'enseignement jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Le délai entre la 1re et la 2e session d'examens pourra aussi être allongé.

