Enorme bourde écolo : la députée Muriel Gerkens ne pouvait pas être tête de liste provinciale

Muriel Gerkens, députée fédérale, est tête de liste écologiste dans le district de Visé pour l'élection provinciale liégeoise. Sa candidature a été validée par le bureau électoral, et aucun recours n'est plus possible. Mais la loi wallonne interdit à tout parlementaire de se présenter à un scrutin provincial. Elue ou pas, Muriel Gerkens ne siégera donc pas. Le scrutin pourrait être annulé, et l'électeur visétois reconvoqué...