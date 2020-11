Engie, la maison-mère française d'Electrabel, a "besoin d'une décision à la fin de cette année" sur l'éventuelle prolongation de la vie de deux de ses réacteurs nucléaires en Belgique, a indiqué lundi son président, Jean-Pierre Clamadieu.

"Nous avons besoin d'une décision à la fin de cette année si on veut envisager la prolongation de ces réacteurs au-delà de 2025. La balle est pour l'instant dans le camp du gouvernement belge mais nous serons amenés d'ici à la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine à prendre une décision", a-t-il déclaré.

Engie exploite sept réacteurs nucléaires en Belgique via sa filiale Electrabel. Le gouvernement De Croo a confirmé son intention de sortir du nucléaire à l'horizon 2025 mais Engie juge possible de prolonger la vie de deux réacteurs pour 10 ou 20 ans.

"Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place en Belgique, qui a annoncé sa décision de maintenir la loi telle qu'elle est et donc de fermer l'ensemble de nos réacteurs d'ici à 2025" mais "regardera à la fin 2021 où on en est", a rappelé M. Clamadieu.

L'accord de gouvernement De Croo prévoit en effet que, si un monitoring prévu pour fin novembre 2021 montre un problème inattendu de sécurité d'approvisionnement, le gouvernement pourra modifier le calendrier de sortie pour une capacité pouvant aller jusqu'à deux gigawatts, soit l'équivelent de deux réacteurs.

Toutefois, la décision ne peut pas attendre une année de plus, a souligné M. Clamadieu lors de la conférence en ligne "Les lundis d'Investir Day".

"Prolonger la durée de vie de ces réacteurs c'est des investissements très importants, on parle de 500 (millions) à 1 milliard d'euros, c'est des décisions qui doivent être prises très tôt: il faut commander du combustible, il y a certains équipements qui sont très complexes à fabriquer, il y a des procédures réglementaires elles aussi très complexes", a fait valoir M. Clamadieu.

"Nous avons besoin d'une décision à la fin de cette année si on veut envisager la prolongation de ces réacteurs au-delà de 2025. La balle est pour l'instant dans le camp du gouvernement belge mais nous serons amenés d'ici à la fin de cette année ou au tout début de l'année prochaine à prendre une décision", a-t-il déclaré. Engie exploite sept réacteurs nucléaires en Belgique via sa filiale Electrabel. Le gouvernement De Croo a confirmé son intention de sortir du nucléaire à l'horizon 2025 mais Engie juge possible de prolonger la vie de deux réacteurs pour 10 ou 20 ans. "Un nouveau gouvernement vient de se mettre en place en Belgique, qui a annoncé sa décision de maintenir la loi telle qu'elle est et donc de fermer l'ensemble de nos réacteurs d'ici à 2025" mais "regardera à la fin 2021 où on en est", a rappelé M. Clamadieu. L'accord de gouvernement De Croo prévoit en effet que, si un monitoring prévu pour fin novembre 2021 montre un problème inattendu de sécurité d'approvisionnement, le gouvernement pourra modifier le calendrier de sortie pour une capacité pouvant aller jusqu'à deux gigawatts, soit l'équivelent de deux réacteurs. Toutefois, la décision ne peut pas attendre une année de plus, a souligné M. Clamadieu lors de la conférence en ligne "Les lundis d'Investir Day". "Prolonger la durée de vie de ces réacteurs c'est des investissements très importants, on parle de 500 (millions) à 1 milliard d'euros, c'est des décisions qui doivent être prises très tôt: il faut commander du combustible, il y a certains équipements qui sont très complexes à fabriquer, il y a des procédures réglementaires elles aussi très complexes", a fait valoir M. Clamadieu.