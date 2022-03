Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et son homologue espagnol, Pedro Sanchez, ont plaidé pour un prix du gaz plafonné, à l'occasion d'un entretien bilatéral à Bruxelles. Le Belge a également insisté sur l'intérêt d'achats groupés qui permettraient de faire pression sur les prix.

Les deux chefs de gouvernement ont accordé leurs violons en vue du Conseil européen de jeudi et vendredi, où la flambée de prix de l'énergie sera l'un des premiers points de discussion. A leurs yeux, le niveau de prix actuel ne reflète pas la réalité. Des mesures sont donc nécessaires. "Nous devons prendre des mesures pour protéger nos citoyens et notre industrie", a expliqué M. Sanchez.

"Lorsque le marché ne fonctionne pas, il faut intervenir et travailler, par exemple, avec un prix plafonné pour le gaz", a dit pour sa part M. De Croo.

Pour ce qui est de l'achat groupé de gaz, le Premier ministre belge préconise une démarche comparable à celle choisie par l'UE pour se fournir en vaccins contre la covid-19. "Si nous voyons que les marchés de l'énergie sont complètement irrationnels, nous devons pas payer tous les jours de trop mais prendre des mesures. Un pays ne peut le faire tout seul. Si nous coopérons, nous pouvons y arriver", a-t-il expliqué.

Les deux chefs de gouvernement ont accordé leurs violons en vue du Conseil européen de jeudi et vendredi, où la flambée de prix de l'énergie sera l'un des premiers points de discussion. A leurs yeux, le niveau de prix actuel ne reflète pas la réalité. Des mesures sont donc nécessaires. "Nous devons prendre des mesures pour protéger nos citoyens et notre industrie", a expliqué M. Sanchez. "Lorsque le marché ne fonctionne pas, il faut intervenir et travailler, par exemple, avec un prix plafonné pour le gaz", a dit pour sa part M. De Croo. Pour ce qui est de l'achat groupé de gaz, le Premier ministre belge préconise une démarche comparable à celle choisie par l'UE pour se fournir en vaccins contre la covid-19. "Si nous voyons que les marchés de l'énergie sont complètement irrationnels, nous devons pas payer tous les jours de trop mais prendre des mesures. Un pays ne peut le faire tout seul. Si nous coopérons, nous pouvons y arriver", a-t-il expliqué.