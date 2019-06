Le parti de Maxime Prévot a choisi l'opposition pour "prendre le temps de se réinventer". Ce n'est pas la première fois que les héritiers du Parti catholique y sont contraints par l'électeur, qui lui a infligé, le 26 mai dernier, la pire défaite de son histoire. Avant une dernière réinvention avant la disparition ?

"Je reviendrai avec ce soleil et cette terre, avec cet aigle et ce serpent - non pour une vie nouvelle ou une meilleure vie ou une vie ressemblante ; A jamais je reviendrai pour cette même et identique vie, dans le plus grand et aussi bien le plus petit, pour à nouveau de toute chose enseigner le retour éternel." Ainsi parlait Friedrich Nietzsche, prenant la voix de Zarathoustra. Celui qui proclama la mort de Dieu annonçait ainsi l' éternel retour du même.

...