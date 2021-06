"Cette loi sur l'interdiction de la promotion de l'homosexualité était inscrite dans les astres, souligne Sophie Rohonyi, députée belge d'origine hongroise. Il y avait déjà eu des amalgames entre l'homosexualité et la pédophile." L'évolution générale du pays sous Viktor Orban la préoccupe fortement.

Vous avez conservé des liens étroits avec la Hongrie?Une partie de ma famille et surtout ma meilleure amie y vivent encore, je retourne chaque année à Budapest. Oui, je me sens très préoccupée par ce qui se passe. D'autant plus qu'il y a des signes avant-coureurs depuis des années, que ce soit en matière de liberté de la presse, de culture, toute la polémique avec George Soros... On a coupé les vivres de toute une université parce que son idéologie ne correspond pas à celle d'Orban... Cela commence à faire beaucoup. Certains députés, la semaine passée, affirmaient qu'une ligne rouge a été franchie, moi je considère qu'elle a été franchie depuis très longtemps.Cette polémique provoquée par la loi interdisant la "promotion de l'homsexualité" dans les films ou à l'école est un pas de plus?Et pas des moindres, bien sûr. J'ai été voir ce qui a été fait en matière d'atteintes aux LGBTQ par le gouvernement: en réalité, cette loi était inscrite dans les astres. Il y avait déjà eu des amalgames entre l'homosexualité et la pédophile. La comédie musicale Billy Elliot avait par exemple été déprogrammée de l'opéra en raison de campagnes affirmant que cela promouvait l'homosexualité. En 2019, le président du parlement hongrois avait déclaré que sur le plan moral, il n'y avait pas de différence entre les pédophiles et ceux qui demandent l'adoption pour les gays parce que "tous deux considèrent l'enfant comme un objet de consommation" (sic). Une publicité de Coca Cola avait été interdite parce qu'elle mettait en scène des couples du même sexe, parce qu'elle était "préjudiciable au développement physique, mental, émotionnel et moral des enfants et des mineurs" (sic). Cela fait donc des années que cela dure. Tout cela est l'objet même de la loi. Mais ce que personne ne relève, c'est que l'on ne peut pas cantonner l'application de cette loi - qui va passer... - aux médias et aux écoles, cela va forcément toucher l'espace public aussi parce que les enfants et les adolescents s'y baladent, forcément. Que se passera-t-il si deux personnes gays s'embrassent devant des enfants dans la rue? On va considérer que c'est la promotion de l'homosexualité, aussi. J'ai très peur que ce ne soit une incitation à la haine et à la violence.Déjà aujourd'hui, des membres de groupes néonazis, et même du parti d'extrême droite Jobbik qui est très puissant, interpellent et agressent certaines personnes en toute impunité. Il n'y a quasiment aucun procès qui aboutit pour violence homophobe.Vous avez exprimé votre inquiétude jeudi après-midi à la Chambre...Comme je l'ai dit, quand je vais à Budapest, je ne resens pas ça immédiatement parce que je ne suis pas concernée, et comme dans toutes les grandes capitales, la mentalité n'est pas la même. Mais sincèrement, si vous êtes gay dans la campagne, pro-Orban, il vaut mieux ne pas s'afficher.Cela s'inscrit dans un contexte plus général de refus de la différence?Tout à fait! C'est vraiment ce que je voulais mettre en exergue dans mon intervention. Le gouvernement Orban et tous les membres de son parti Fidesz défendent une société où la différence n'a pas lieu d'être. Après son bon résultat aux élections de 2010, ils ont modifié la Constitution pour y inscrire les valeurs chrétiennes, ce qui ne laisse forcément pas de place à l'avortement, à l'adoption ou au mariage des couples homosexuels...Les dirigeants européens reconnaissent aujourd'hui qu'on a laissé Orban aller beaucoup trop loin. Toute la question est désormais de savoir s'il est encore temps de faire quelque chose. On a des leviers. La Belgique doit agir au niveau européen, mais elle peut aussi prendre des mesures au niveau bilatéral. Il y a des relations économiques fortes entre la Belgique et la Hongrie: nous figurons parmi les dix premiers investisseurs étrangers là-bas. Si on veut faire réfléchir Orban, il faut aussi activer ce levier-là.La difficulté, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas pénaliser dans le même temps la population hongroise. Je sais qu'une grande partie de la jeunesse hongroise ne se retrouve pas du tout dans cette politique d'un autre âge. Ma crainte, c'est qu'en poussant la Hongrie vers la sortie de l'Union européenne, on ne porte préjudice à cette jeunesse pour qui cette adhésion apporte beaucoup, ne fut-ce qu'au niveau des études, des échanges...