Les terrasses d'établissements horeca situés le long de routes régionales flamandes pourront temporairement utiliser davantage d'espace, a annoncé mardi la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld) .

Les demandes d'espace supplémentaire seront également traitées plus rapidement, a assuré la ministre à quelques jours de la réouverture des terrasses.

"Les établissements concernés bénéficieront ainsi de plus d'espace pour accueillir plus de clients", a souligné Lydia Peeters en appelant toutefois à ce que les piétons et les cyclistes puissent continuer à se déplacer en toute sécurité.

