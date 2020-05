En Flandre, 1.344 résidents de maisons de repos et de soins ont été hospitalisés depuis la mi-mars en raison d'une contamination au coronavirus, ce qui représente sept pour cent de cette population, a affirmé mardi le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Wouter Beke.

La Société belge de Gérontologie et de Gériatrie et les services de gériatrie des hôpitaux universitaires de Louvain et de Gand avaient recommandé de ne plus hospitaliser et de renvoyer dans leurs maisons de repos les patients âgés contaminés et très affaiblis par le coronavirus.

Selon M. Beke (CD&V), qui s'exprimait en commission du parlement flamand, des résidents de maisons de repos atteints de Covid-19 ont toutefois été hospitalisés. Ils ont été, en Flandre, au nombre de 1.344 pour la période allant du 18 mars au 10 mai, selon les chiffres fournis par les maisons de repos et de soins.

Ce sont 7% des résidents malades qui ont été hospitalisés, selon le ministre. Il a estimé à environ 15% le nombre de patients en provenance de maisons de repos par rapport au nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus. Quant au nombre de décès à l'hôpital recensés parmi les résidents des maisons de repos, il est passé de 1,2 en moyenne par jour à 12,7 durant le pic de la crise sanitaire, selon M. Beke.

