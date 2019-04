En Belgique, un journaliste gagne 2 341 euros net par mois

Le profil type du journaliste en Belgique est un homme d'origine belge doté d'un diplôme universitaire, selon les conclusions de la deuxième enquête sur le profil des personnes exerçant cette profession, menée par l'UGent, l'ULB et l'UMons et soutenue par les unions professionnelles du secteur, l'AJP et la VVJ.