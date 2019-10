La future première reine régnante de l'histoire de Belgique aura 18 ans ce 25 octobre. Si les circonstances l'exigent, elle pourra succéder à son père le roi Philippe sans l'encadrement d'une régence. Pas de dotation prévue avant plusieurs années pour Elisabeth, qui poursuit ses études. Que fera-t-elle après ses secondaires ? Et comment la prépare-t-on à régner ?

Happy birthday ! Votre fille, qui soufflera ses 18 bougies ce mois-ci, organise elle-même sa fête d'anniversaire, un dîner-soirée dansante avec copains et copines au domicile familial. Le budget boissons-buffet-sono-éclairage est à votre charge et vous êtes gentiment prié d'aller passer la soirée et la nuit ailleurs. Scénario des plus classiques, vécu par de nombreux parents... La fête au Palais royal, ce 25 octobre, à l'occasion des 18 ans de la princesse héritière sera d'un tout autre genre. Pas de teuf entre potes au programme, mais une cérémonie officielle, de 11 heures à midi, suivie d'une réception. Elisabeth aura peu de temps pour s'y préparer : elle débarque la veille du pays de Galles, où elle poursuit ses cours à l'Atlantic College.

