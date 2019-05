De ces sagesses orientales dont notre gris Occident est si friand s'étirent d'autres conceptions du temps, de la vie, de la matière et de ses manifestations. Elles peignent désormais nos ternes psychismes de psalmodies colorées, de susceptibles mais protectrices divinités dont on ne peut prononcer le nom, ou d'une âme éternelle qui se love, au fil des millénaires, dans d'innombrables corps périssables.

Elles irriguent même, aujourd'hui, à la fois le plus réel du rationnel et le plus rationnel du réel des phénomènes de l'Esprit occidental : la social-démocratie, jusque dans son expression la plus aboutie, la plus tangible, pour tout dire la plus parfaite : la social-démocratie wallonne.

...