Elio Di Rupo met les cadres socialistes à la diète

En bureau de parti, lundi 29 juillet, le président Elio Di Rupo est revenu sur les discussions menées par les informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte qui, on le sait, privilégient la piste d'une majorité fédérale à laquelle participeraient PS et N-VA.

3 Fois partagé

Fois partagé













.

Le moment est donc historiquement délicat pour un PS qui a récolté, le 26 mai, le plus mauvais résultat de son histoire, et pour un président en partance. De quoi donc inciter les éminences socialistes à la discrétion. " Ce n'est pas le moment d'aller manger avec des journalistes ! ", a même lancé l'illustre Montois au moment d'ouvrir les débats du bureau. Sacré coup dur pour l'Horeca bruxellois.